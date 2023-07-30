Старой плиткой замостили площадь Ленина в Рязани ко Дню ВДВ

В Рязани на тротуаре у торговых рядов временно положили плитку для вторичного использования.

Ко Дню ВДВ городские власти решили доложить старую плитку вдоль улицы Краснорядской на площади Ленина в Рязани. Плитка ранее уже использовалась, но подлежит вторичному использованию, заверяют чиновники мэрии.

«Плитку привезли со склада ДБГ. После праздничных мероприятий ее демонтируют», - сообщает пресс-служба.

В Рязани ко дню ВДВ площадь Ленина замостили старой плиткой.

Вместо нее уложат тротуарную плитку такого же цвета, фактуры и стилистики, как и на остальной части улицы. В настоящее время плитку заказали, но срок изготовления – 21 день, к празднику получить ее и положить власти не успевали, поэтому и решили воспользоваться старыми запасами.