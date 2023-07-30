Собаки погрызли ночью в Рязани легковой автомобиль

В Дашково-Песочне собаки погрызли припаркованный автомобиль.

В ночь на 30 июля в одном из дворов Дашково-Песочни стая бездомных собак погрызла машину. О происшествии анонимно сообщили в «АвтоБлоге Рязани».

«Собаки погрызли машину - брызговик, номер оторвали... Либо кошка залезла под машину, либо не знаю. Спасибо службам отлова. За огромные стаи собак», - говорится в сообщении.

А в ночь на 24 июля на пересечении улиц Гагарина и Семашко стая бездомных собак бросалась на проезжающие автомобили. На кадрах видно, как от шести до восьми собак с лаем несутся за легковыми автомобилями. Водитель «Жигулей» вынужден был остановиться, чтобы не передавить животных, и свора собак сразу окружила машину (смотреть видео).