Еще на нескольких улицах Рязани ямочно отремонтируют дорожное покрытие

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Официальный сайт горадминистрации Рязани сообщает о ямочном ремонте городских улиц.

С 15 по 21 июля МБУ «Дирекция благоустройства города» провела подобные работы на площади 950 квадратных метров. За неделю дорожники подлатали десять улиц: Соборная, Интернациональная проезд к школе №58, Тепличная, Юннатов, Котовского, поселок Мехзавода, подъезд к детским садам №№80 и 85 по улицам Островского и Стройкова, Щорса, проезд Яблочкова.

На предстоящей неделе горадминистрация анонсирует аварийный ремонт выбоин на участках дорог на улицах: Дачная, Бирюзова, Первомайский проспект (подъезд к дому 57 корп. 1), Ушинского, проезд от Новоселов д. 5 до Тимуровцев д. 5 корп. 2, Михайловское шоссе, Чкалова, Шоссейный переулок, Гагарина, Стройкова, Высоковольтная, Семинарская, Полетаева, а также работы в поселке Солотча.

Сообщается, что с начала года ямочный ремонт проведен на 530 участках дорожной сети с примерной площадью 27 тысяч квадратных метров.