Энергетики «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение

Для устранения последствий непогоды создан оперативный штаб.

29 июля на территории Рязанской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия (сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 17 м/с). Энергетики филиала «Россети центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» продолжают работать в режиме повышенной готовности.

В Рязанском и Ряжском районах области последствия локальных технологических нарушений устраняют восемь бригад: 38 человек, 12 единиц спецтехники.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.