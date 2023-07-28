Численность осужденных, отбывающих наказание в Рязанской области, снижается

За полгода рязанские заключенные произвели продукции и оказали услуг на 165 млн. рублей.

В актовом зале аппарата Управления ФСИН России по Рязанской области состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов деятельности за первое полугодие 2023 года.

С отчетными докладами по курируемым направлениям деятельности выступили заместители начальника УФСИН: были рассмотрены вопросы оперативно-режимной деятельности, кадровой работы с личным составом, воспитательной работы с осужденными, материально-технического обеспечения, итоги производственной деятельности, связанной с привлечением осужденных к труду, а также вопросы по привлечению осужденных к принудительным работам.

Так, по итогам первого полугодия из исправительных учреждений региона освободились 1791 человек, из них условно-досрочно - 74. Продолжается тенденция снижения численности спецконтингента: при лимите наполнения 7308 мест, в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 4583 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Сокращение числа осужденных связано с общей гуманизацией судебной системы и применением альтернативных мер наказания - принудительных работ. В первом полугодии в эксплуатацию введен новый участок, функционирующий как исправительный центр в селе Дмитриево Касимовского района с лимитом наполнения 150 осужденных. Также было подписано соглашение с АО «СААЗ-Комплект» о намерении создать участок исправительного центра на базе предприятия в Скопинском районе.

Одним из важных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы является выполнение задач по развитию производственного сектора учреждений остается. За шесть месяцев 2023 года в подведомственных учреждениях была произведена готовая продукция и оказаны услуги на сумму более 165 млн. рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 56%.

Объем заключенных контрактов с органами государственной власти региона и муниципальными учреждениями составил более 8 млн. рублей - рост показателя составил 165%. Размер среднемесячной заработной платы осужденных увеличился на 26,2%.

В 2023 году в доход федерального бюджета из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных было возмещено расходов по содержанию осужденных - более 38 млн. рублей, что на 4,2 млн. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

С начала года в учреждениях УФСИН России по Рязанской области было проведено более 9,5 тысяч обысков. В ходе проведенных обысков и специальных мероприятий по перекрытию каналов проникновения запрещенных предметов на режимную территорию было изъято: наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – 34,5 граммов, при попытке доставки, средств мобильной связи – 134.

В подведомственных учреждениях оборудованы и функционируют шесть постов видеоконтроля, два центральных поста систем охранного телевидения и один пост систем охранного телевидения у камер. Общее количество видеокамер, используемых в надзоре, составляет 1702 единиц.

Важной частью в обеспечении охраны объектов УИС является служебная деятельность кинологической службы. Для охраны объектов в УФСИН России по Рязанской области привлекается более 80 служебных собак.

Сотрудникам, достигшим высоких результатов в служебной деятельности, вручили ведомственные награды и почетные грамоты.

В завершение были определены приоритетные задачи по всем направлениям деятельности на предстоящий период. По итогам заседания выработан комплекс решений, направленных на совершенствование работы по указанным направлениям.