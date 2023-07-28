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НовостиОбщество28 июля 2023 13:40

Метеопредупреждение о ливне, грозе и граде выпустило МЧС по Рязанской области

При грозе усиление ветра с порывами до 12-17 м/с
Источник:kp.ru

ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение о надвигающейся на регион непогоде. Ожидаются ливневый дождь, гроза, в отдельных районах град. При грозе усиление ветра с порывами до 12-17 м/с.

И этой всё - «в ближайшие 1-3 часа» и с сохранением до конца суток 28 июля, говорится в сообщении от 14:25.

Впрочем, нужно понимать, что упомянутые ненастья в ближайшие часы затронут не всю Рязанскую область. Например, если верить карте осадков «Яндекса» именно в Рязани до конца текущих суток дождей не ожидается.