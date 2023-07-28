Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 13:02

Изменение схемы движения на Куйбышевском шоссе в Рязани заметили водители

Перед перекрестком с проездом Яблочкова вместо трех полос «нарисовали» четыре. Поворачивают теперь с двух
Источник:kp.ru
Вместо трех полос в направлении площади Театральной на участке после путепровода «нарисовали» четыре.

Вместо трех полос в направлении площади Театральной на участке после путепровода «нарисовали» четыре.

Автомобилисты сообщают об изменении схемы движения на Куйбышевском шоссе в Рязани. Поворот на проезд Яблочкова при движении из центра города теперь осуществляется с двух полос.

Ранее повернуть на проезд Яблочкова можно было только из крайнего ряда. Теперь вместо трех полос в направлении площади Театральной на участке после путепровода «нарисовали» четыре (ширина проезжей части при этом, естественно, осталась прежней).

Две из них, судя по разметке, действуют только прямо, а две оставшихся - только направо.