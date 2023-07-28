Звуки выстрелов в Дягилеве на окраине Рязани перепугали местных жителей

28 июля в Рязани жителей Дягилева напугали звуки громких хлопков.

Рязанцев в очередной раз напугали громкие хлопки. На этот раз они были похожи на звуки выстрелов. Жители военного городка в Дягилева выкладывали видео со звуками стрельбы в социальные сети.

Как сообщили позже КП-Рязань в силовых структурах, проводятся плановые учения.

Поздно вечером 25 июля рязанцев всполошили громкие хлопки в небе. Тревожные сообщения поступали в различных сообществах в социальных сетях.

«В Московском районе Рязани что-то самолеты разлетались… В 21:45 после очень громкого хлопка слышны были еще многочисленные хлопки, как при салюте» (читать подробнее).