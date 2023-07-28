Хедлайнером рязанского фестиваля воздухоплавания «Небо России» станет известная российская группа

Фестиваль "Небо России" пройдет в Рязани уже в двадцать первый раз.

10-12 августа в Спасском районе состоится XXI культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России». В этом году фестиваль пройдет в формате open air на стационарной площадке у райцентра Спасск-Рязанский (дорога Спасск-Рязанский - Троица). Время работы площадки 16.00-22.00 ежедневно.

Все три дня гостей будут ждать мастер-классы, различные угощения, живая музыка и, конечно, полеты тепловых аэростатов.

Хедлайнером фестиваля станет группа «Пицца» - авторы хитов «Романс», «Париж», «Оружие» и др. Ее выступление намечено на вечер 11 августа.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.