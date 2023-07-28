Благодарность Путина получил рязанский врач-хирург Таха Хамза

Рязанский хирург Таха Хамза получил благодарность от Владимира Путина.

Рязанский врач-хирург Таха Хамза получил благодарность от главы государства. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина появилось на сайте правовой информации 27 июля.

«Объявляю благодарность врачу Рязанской межрайонной больницы Тахе Хамзе Диб Али за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную службу», - говорится в документе.

Таха Хамза, выходец из Иордании, в первых числах апреля 2022 года отправился волонтером в Донбасс, где проработал более двух недель с раннего утра до поздней ночи без выходных. В память о себе врач оставил донецким коллегам метод удаления осколков, который там уже окрестили «удаление по Тахе» (читать подробнее).