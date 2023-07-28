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НовостиОбщество28 июля 2023 8:53

Промышленный объект рядом с домами. Срочный выезд в Кораблинский район организовала прокуратура

Законность бетоносмесительной установки в рязанском селе проверит прокуратура
Источник:kp.ru
В село Пехлец выехал прокурор Кораблинского района Максим Калачев . Фото: Прокуратура Рязанской области.

В село Пехлец выехал прокурор Кораблинского района Максим Калачев . Фото: Прокуратура Рязанской области.

Прокурор Кораблинского района Максим Калачев срочно выехал в село Пехлец. Местные жители рассказали, что в 100 метрах от их домов и соцобъектов разместили промышленный объект - бетоносмесительную установку

«Кроме того, строители разбивают дорогу, которая не приспособлена для проезда крупного транспорта», - передает Прокуратура Рязанской области.

Как отмечает пресс-служба госоргана, поручение разобраться в ситуации дал региональный прокурор Дмитрий Коданёв. Проверку проведут с участием специалистов Роспотребнадзора. По ее результатом планируется дать оценку исполнению санитарно-эпидемиологических требований.

По словам местных, тяжелая техника ездит по дороге, для нее не предназначенной.

По словам местных, тяжелая техника ездит по дороге, для нее не предназначенной.