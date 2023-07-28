Лоб в лоб столкнулись Skoda и Volkswagen на трассе М5 в Рязанской области. Фото: ryazpressa.ru

28 июля на трассе М5 «Урал» в Рязанской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Это Skoda Rapid с рязанскими номерами и Volkswagen Polo с тверскими, сообщает издательство «Пресса».

Всё случилось около 8 часов утра в селе Путятино (310-й километр М5). В результате ДТП двоих человек с травмами доставили в Шиловский межрайонный медицинский центр.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства автоаварии.