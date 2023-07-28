Романсы Рахманинова, ария «Что наша жизнь? Игра!», символ-опера «Евпатий Коловрат». В Рязанском кремле открылся оперный фестиваль

Зрелищное открытие фестиваля "Русская опера" в Рязанском кремле. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Во вторник, 27 июля, на территории Рязанского кремля состоялось торжественное открытие первого Международного фестиваля «Русская опера».

У подножия Успенского собора на огромной сцене под куполом выступили именитые московские артисты, в том числе из Большого театра, Камерный оркестр Рязанской области под управлением дирижера Сергея Проскурина.

Зрители услышали виртуозное исполнение романсов Сергея Рахманинова на стихи русских поэтов. Исполнителями вокальных партий стали солистка театра «Новая опера» Ксения Нестеренко, солистка «Геликон-оперы» Лариса Костюк, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Николай Ерохин, солист Большого театра Андрей Потарунин. Прозвучали арии из опер «Майская ночь» и «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Демон», «Каменный гость» Даргомыжского. Композитор Сергей Проскурин преподнес зрителям подарок - увертюру к своей символ-опере «Евпатий Коловрат».

В финале прозвучали арии из оперы Чайковского «Пиковая дама», сыскавшей мировую славу. Знаменитую арию Германа «Что наша жизнь? Игра!» исполнил солист МАМТ Николай Ерохин, вызвав бурю оваций.

В первый день фестиваля, названный «Начало», во Дворце Олега также прошла лекция «Певцы земли Рязанской», посвященная выдающимся оперным певцам.

Фестиваль будет проходить до 30 июля, и рязанцев приглашают посетить это уникальное событие всей семьей. Расписание фестиваля здесь.

Для артистов и зрителей создали все условия. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА