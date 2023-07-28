Почему пропал врач-гинеколог Юрий Гусак: причины и подробности исчезновения.

Стали известны причина и подробности бесследного исчезновения известного рязанского врача-гинеколога Юрия Гусака. Родственница специалиста рассказала в социальных сетях, что он стал жертвой мошенников.

«Спасибо всем, кто отозвался. Дядю нашли. Он стал жертвой мошенников, отдал им все сбережения для спасения близких. Чудом остался жив. Предупредите родителей, родственников, там действительно работают профессионалы, даже адекватные люди попадают под их влияние», - предупредила племянница доктора.

Врач Юрий Гусак бесследно исчез 26 июля. Именно в этот день он перестал выходить на связь с родными и близкими. Спустя двое суток волонтеры поисково-спасательного отряда объявили, что поиски завершились.