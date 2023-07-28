77 бальзамических тополей вырубят на окраине Рязани у стадиона «Сокол»

Бальзамические тополя вырубят на окраине Рязани у стадиона «Сокол» в Дягилеве. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вокруг стадион «Сокол», расположенного в мемориальном парке славы дальней авиации имени А.В. Белякова в Дягилеве, вырубят 77 бальзамических тополей, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Комиссия по охране зеленых насаждений обследовала деревья и обнаружила, что у всех тополей в кронах «многочисленные сухие ветви и заломы», которые при ветре обламываются и падают. Кроме того, специалисты обнаружили разрушения внутренних слоев стволов, трещины и признаки гниения. Комиссия признала все 77 тополей аварийными и подлежащими вырубке.

Выявила комиссия и 240 бальзамических тополей высотой более 15 метров с тяжелыми кронами и признаками разрушения стволов. Все деревья подвергнут «жесткой топпинговой обрезке».