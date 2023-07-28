Движение транспорта по 1-му Тракторному проезду в Рязани закроют 3 августа.

Утром 3 августа в Рязани закроют движение транспорта по 1-му Тракторному проезду рядом с домом №9 по Народному бульвару, предупреждает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина закрытия участка улицы – капитальный ремонт тепловых сетей на Народном бульваре.

На время работ рабочие установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Мэрия просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Открыть движение планируют в полночь 4 августа.