Завершились поиски известного рязанского врача-гинеколога Юрия Гусака

Врача Юрия Гусака нашли живым.

В Рязани завершились поиски 75-летнего врача-гинеколога Юрия Гусака. Все поисковые мероприятия волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» свернули.

Кандидат медицинских наук перестал выходить на связь с 26 июля, о его местонахождении ничего не было известно. Ориентировку активисты-поисковики опубликовали в полдень 27 июля, но уже утром следующего дня объявили, что Юрия Гусака нашли живым.

Где мужчина находился двое суток, не сообщается. Подробности уточняются.

Позже стало известно, что известный врач стал жертвой мошенников (читать подробнее).