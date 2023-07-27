Бездельник из Рязанской области нанес матери 15 ножевых ран

Скопинец получил восемь с половиной лет за жестокое убийство матери. Фото: ryazan.sledcom.ru

Жителю Скопинского района внесен приговор за убийство матери. Если он вступит в силу, душегуб проведет в колонии строгого режима восемь с половиной лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Мужчина 1969 года рождения в ходе бытовой ссоры нанес ближайшей родственнице более 15 ножевых ранений - в область головы, шеи и туловища. Причиной конфликта стали упреки женщины к сыну за нежелание работать.