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НовостиПроисшествия27 июля 2023 18:06

Бездельник из Рязанской области нанес матери 15 ножевых ран

Суд приговорил душегуба к восьми с половиной годам колонии строгого режима
Источник:kp.ru
Скопинец получил восемь с половиной лет за жестокое убийство матери. Фото: ryazan.sledcom.ru

Скопинец получил восемь с половиной лет за жестокое убийство матери. Фото: ryazan.sledcom.ru

Жителю Скопинского района внесен приговор за убийство матери. Если он вступит в силу, душегуб проведет в колонии строгого режима восемь с половиной лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Мужчина 1969 года рождения в ходе бытовой ссоры нанес ближайшей родственнице более 15 ножевых ранений - в область головы, шеи и туловища. Причиной конфликта стали упреки женщины к сыну за нежелание работать.