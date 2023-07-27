В Генплан Рязани внесли изменения под реконструкцию мусоросортировочного комплекса

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На заседании Рязанской городской Думы 27 июля депутаты внесли ряд изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки. Об этом сообщает пресс-служба органа власти.

Территории площадью более 40 гектаров в районе Голенчино перевели в зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха. Ранее они относились к зонам озеленения специального назначения и прочих объектов транспортной инфраструктуры. Как пояснили в гордуме, сделано это для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учет участков городских лесов.

Также внесены корректировки для расширения действующего производства предприятием Северо-западного промузла: два участка переводятся из зоны озеленения специального назначения в зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. Инвестиционный проект заключается в реконструкции цеха по изготовлению дорожных и мостовых ограждений, металлоконструкций. Продукция предназначена для объектов энергетики, промышленного и гражданского строительства.

Зонирование территории в районе 192 км Окружной дороги изменяется для модернизации и реконструкции действующего мусоросортировочного комплекса в рамках национального проекта «Экология».

Изменения Правил землепользования и застройки коснулись и участков в районе Восточного промузла. Они нужны были для расширения производства виброшумоизоляционных строительных материалов.