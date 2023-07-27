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НовостиОбщество27 июля 2023 14:45

Рязанцу присвоят звание «Почетный гражданин города Рязани»

Почетное звание присвоят полковнику внутренней службы в отставке Петру Бодько
Источник:kp.ru
Заслуженных рязанцев наградят Почетным знаком «За заслуги перед городом Рязанью» и медалью Надежды Николаевны Чумаковой. Фото: Рязанская городская Дума.

Заслуженных рязанцев наградят Почетным знаком «За заслуги перед городом Рязанью» и медалью Надежды Николаевны Чумаковой. Фото: Рязанская городская Дума.

В четверг, 27 июля, на заседании Рязгордумы депутаты приняли решение присвоить почетное звание «Почетный гражданин города Рязани» методисту отдела воспитательной и социальной работы с личным составом «Академия права и управления ФСИН», полковнику внутренней службы в отставке Петру Бодько.

Заслуженных рязанцев наградят Почетным знаком «За заслуги перед городом Рязанью» и медалью Надежды Николаевны Чумаковой.