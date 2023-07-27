Рязанцу присвоят звание «Почетный гражданин города Рязани»

Заслуженных рязанцев наградят Почетным знаком «За заслуги перед городом Рязанью» и медалью Надежды Николаевны Чумаковой. Фото: Рязанская городская Дума.

В четверг, 27 июля, на заседании Рязгордумы депутаты приняли решение присвоить почетное звание «Почетный гражданин города Рязани» методисту отдела воспитательной и социальной работы с личным составом «Академия права и управления ФСИН», полковнику внутренней службы в отставке Петру Бодько.

Заслуженных рязанцев наградят Почетным знаком «За заслуги перед городом Рязанью» и медалью Надежды Николаевны Чумаковой.