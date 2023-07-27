В Рязани установят мемориальные доски в честь героически погибших рязанцев в ходе проведения СВО

В Рязани установят три мемориальные доски в честь погибших в ходе проведения СВО. Фото: Рязанская городская Дума.

В четверг, 27 июля, на заседании Рязгордумы принято решение об установке трех мемориальных досок рязанцам, героически погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО.

Так, одна мемориальная доска появится на фасаде здания школы №3 в честь гранатометчика мотострелкового батальона, старшего сержанта ВС РФ Олега Евдощука. На фасаде здания школы №63 появится мемориальная доска командиру стрелкового взвода, гвардии старшему лейтенанту ВС РФ Дмитрию Чеснокову. Память гвардии рядового ВДВ Алексея Андреева будет увековечена в школе №53.