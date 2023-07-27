Рязанская городская Дума завершила весеннюю сессию. Фото: Рязанская городская Дума.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова обратила внимание на то, что за этот период депутаты провели серьезную работу по всем направлениям жизнедеятельности города: благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, вопросы землепользования и застройки и многие другие.

«Был принят важнейший документ - Стратегия социально-экономического развития города Рязани до 2030 года. Она определяет вектор развития города, а также цели и задачи на ближайшие годы», - отметила Татьяна Панфилова.

Доходные и расходные части городского бюджета за последние 5 лет значительно увеличились. В 2018 году доходы составляли 10,8 млрд, а в 2023 – уже 17,6 млрд.