Рязанская городская Дума внесла изменения в бюджет на 2023 год. Фото: Рязанская городская Дума.

В четверг, 27 июля, на заседании Рязанской городской Думой внесены изменения в бюджете на 2023 год. Доходную и расходную часть увеличили на 870, 9 млн рублей, межбюджетные трансферы - почти на 973,6 млн рублей.

На ремонт дорог будет направлено 296,6 млн рублей, на капремонт теплосетей – 258,9 млн. рублей, на проектирование туристического кода центра города - 209,7 млн рублей, на реализацию проектов местных инициатив – 131,5 млн рублей, на оборудование светофорами автодорог – 13,54 млн рублей.

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории рязанской школы №58 выделят 31,4 млн рублей.

Также увеличены расходы на валку аварийных деревьев в размере 12 млн рублей и подготовку городских школ к новому учебному году и отопительному сезону – 7 млн рублей.

На софинансирование приобретения 25 автобусов большого класса направится 24,9 млн рублей.