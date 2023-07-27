Рязанца, прицепившего GPS-трекер к автомобилю бывшей жены, будут судить

Житель Милославского района предстанет перед судом за слежку за своей супругой с помощью «специальных технических средств». О завершении расследования уголовного дела, возбужденного по статье 138.1 УК РФ, сообщила пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

В феврале 2023 года мужчина через интернет-магазин приобрел GPS-трекер. Это устройство как раз попадает в категорию спецсредств для негласного получения информации, свободное обращение которых на территории РФ не разрешается. Трекер «шпион» установил на автомобиль экс-супруги, чтобы получать информацию о ее перемещениях.

Материалы уголовного дела направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры.