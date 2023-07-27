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НовостиОбщество27 июля 2023 12:21

Рязани выделили 100 млн рублей на ремонт дорог у Северной окружной

На деньги, которые поступят в 2023 году отремонтируют дороги, примыкающие к Северному обходу
Источник:kp.ru
Рязани выделили 100 млн рублей на ремонт дорог в Песочне и у Северной окружной.

Рязани выделили 100 млн рублей на ремонт дорог в Песочне и у Северной окружной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанской области в 2023 году дополнительно выделят 100 млн рублей на ремонт дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как заверили чиновники, федеральные деньги пойдут на ремонт дорог, расположенных на участке от пересечения Касимовского шоссе и улицы Советской Армии до Северного обхода, и на Северный обход Рязани.

По словам властей, дополнительные 100 млн федеральных рублей «позволят привести в порядок больше дорог, и раньше запланированных сроков».