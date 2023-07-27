Из-за жары в салоне автобуса в Рязани стало плохо молодому человеку

В Рязани молодому человеку стало плохо в автобусе из-за жары.

Утром 27 июля в автобусе от жары стало плохо молодому парню. Сообщение появилось в паблике НРВК.

«На улице около 11 часов утра, на градуснике уже +27, но в автобус работы кондиционера не ощутил. На табло красуется цифра 34°C», - написал рязанец Илья Тамразов.

По словам мужчины, в автобусе из-за жары плохо стало молодому человеку. Рязанец утверждает, что вместо кондиционера в салоне работало отопление, при этом он не назвал ни номера маршрута, ни бортового, ни государственного номеров.

Буквально 26 июля и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов заверил, что в рязанских автобусах заработают кондиционеры. После многочисленных жалоб рязанцев губернатору на духоту в салонах новых автобусов проведена проверка работы систем кондиционирования (читать подробнее).