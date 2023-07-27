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НовостиПроисшествия27 июля 2023 10:22

Бесследно исчез известный рязанский врач-гинеколог Юрий Гусак

Волонтеры объявили о розыске 75-летнего медика, который уже сутки не выходит на связь с родственниками в Рязани
Источник:kp.ru
Врач Юрий Гусак пропал 26 июля в Рязани.

Врач Юрий Гусак пропал 26 июля в Рязани.

В Рязани бесследно исчез известный врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Гусак Юрий Кириллович. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера». По информации волонтеров, специалист не выходит на связь с родственниками с 26 июля. Уже сутки о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Юрия Гусака: рост 165-175 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет на момент исчезновения: светло-коричневые брюки, майка в бело-серую полоску, бежевые ботинки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Юрия Гусака, звоните по телефону 112.