Бесследно исчез известный рязанский врач-гинеколог Юрий Гусак

Врач Юрий Гусак пропал 26 июля в Рязани.

В Рязани бесследно исчез известный врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Гусак Юрий Кириллович. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера». По информации волонтеров, специалист не выходит на связь с родственниками с 26 июля. Уже сутки о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Юрия Гусака: рост 165-175 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет на момент исчезновения: светло-коричневые брюки, майка в бело-серую полоску, бежевые ботинки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Юрия Гусака, звоните по телефону 112.