Из РГУ уволилась доктор биологических наук, ботаник Марина Казакова

Марина Казакова.

Из Рязанского госуниверситета уволилась доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и методики ее преподавания Марина Казакова. В вузе выпускница биологического факультета МГУ проработала с 1985 года.

По данным источника 7info, причиной ухода стало закрытие научно-исследовательской лаборатории по изучению и охране биоразнообразия, которой Марина Васильевна руководила с 1995 года.

Марина Казакова - видный научный деятель, автор более 500 публикаций, автор и научный редактор ряда монографий и учебно-методических пособий, составитель Красной книги Рязанской области (раздела о растениях). Она с момента создания возглавляет Рязанское отделение Русского ботанического общества, ведет активную просветительскую деятельность, в том числе среди школьников и педагогов.

"Специалист в области изучения флоры Средней России, онтогенетических и популяционных исследований, картирования редких и охраняемых видов растений, обследования ценных природных территорий и проектирования особо охраняемых природных территорий, ведения Красной книги Рязанской области", - так сфера деятельности Марины Казаковой обозначена на официальном сайте РГУ.

Там же перечислены награды Марины Васильевной за долгую, активную и успешную научно-педагогическую деятельность: знак «За вклад в развитие университета» (2007), нагрудный знак Минобрнауки РФ «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2008), почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» (2010), знак отличия «Почетный знак великого князя Олега Рязанского» (2015). В 2013-м занесена на Доску почета Рязанской области.