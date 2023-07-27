Жильем в виде малосемеек в общежитии обеспечат водителей УРТ и ДБГ в Рязани

Водителей троллейбусов и автобусов, а также спецтехники Дирекции благоустройства поселят в малосемейках.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Рязани откроют общежитие для водителей двух муниципальных предприятий – Управление рязанского троллейбуса и Дирекция благоустройства города. Таким планами поделилась администрация Рязани.
В данный момент чиновники рассматривают варианты для последующей реконструкции и размещения общежития в одном из свободных муниципальных помещений.
«Предполагается, что жилье для работников муниципальных предприятий оборудуют по типу малосемеек, с отдельными санузлами и небольшими кухнями», - говорится в сообщении.
В 2024 году власти планируют разработать проектно-сметную документацию, а потом решить вопрос с финансированием и дальнейшей реконструкцией.
В Дирекцию благоустройства Рязани по-прежнему требуются специалисты для ежедневных работ по озеленению, валке деревьев, уборке и ремонту автомобильных дорог и др. (список вакансий с зарплатой).