Гигантские грибы размером с чайник обнаружили в Шацком районе

В Шацком районе собрали гигантские ложные дождевики.

В Шацком районе обнаружили гигантские грибы – ложные дождевики. Фото добычи опубликовал рязанские эколог, градозащитник и общественник Андрей Петруцкий.

«Гигантские грибы ложные дождевики. Собрали вчера [26 июля] в Шацком районе, в старинном парке бывшей барской усадьбы», - поделился Петруцкий. На фото видно, что грибы больше чайника.

22 июля эколог Виолетта Черная поделилась фотографией огромных белых грибов. Их вес составил 2,5 кг, и собирала они их в окрестностях села Мурмино Рязанского района. А житель Скопина принес домой боровик весом 1,2 кг (читать подробнее с фото).