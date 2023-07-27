Поддержка фронта и исполнение народной программы: «Единая Россия» подвела итоги весенней сессии

«Единая Россия» подвела итоги весенней сессии в Госдуме.

Работу фракции «Единой России» в Государственной Думе в весеннюю сессию во многом определила спецоперация, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на итоговом собрании фракции.

«Единая Россия» продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента», – подчеркнул он.

Среди наиболее важных решений, принятых этой весной, Андрей Турчак назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Отдельно секретарь Генсовета выделил упрощение порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими.

Введены и дополнительные льготы для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Они получили право поступать на бюджетные места в пределах отдельной квоты и пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах.

Также приняты поправки о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму, закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжелой инвалидности в СВО. На этой же неделе предстоит рассмотреть поправки о приостановлении срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на период участия в СВО, о праве работодателей выплачивать им материальную помощь. Реализация этих инициатив повысит гарантии социальной защиты бойцов, отметил Андрей Турчак.

Наряду с поддержкой фронта приоритетной задачей «Единой России» оставалось исполнение народной программы партии.

Он добавил, что до конца сессии Госдума рассмотрит законопроект «Единой России» об инклюзивном отдыхе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в летних оздоровительных лагерях.

В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев отметил, что принятые депутатами фракции решения отвечают на существующие вызовы и создают условия для стабильного социально-экономического развития.

При поддержке «Единой России» создана единая цифровая платформа в социальной сфере – она позволяет перейти на беззаявительный порядок предоставления многих мер соцподдержки.

Изменены критерии признания семей нуждающимися – теперь при расчете среднедушевого дохода учитываются доходы только отдельной семьи, а не всех членов домохозяйства.

Многое сделано в сфере образования. Возобновлено трудовое воспитание в школах, приняты решения по возвращению школьной медицины. Студентам последних курсов педколледжей и техникумов предоставлено право работать в начальных классах.

Принят ряд законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, расширена возможность использования маткапитала, освобождены от налогов средства матподдержки учащимся в трудной жизненной ситуации.

Он также отметил, что в весеннюю сессию «Единая Россия» защитила права потребителей финансовых услуг.

Одним из ключевых направлений работы фракции стала поддержка семей с детьми. По инициативе партии отменен НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми, идет работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, рассматриваются другие инициативы.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечила возможность врачам-стажерам работать под контролем наставников, что позволит решать проблему кадрового дефицита в здравоохранении, продолжила развитие сферы образования, приняла ряд решений по защите традиционных ценностей.

Также приняты законы о наказании за дискредитацию армии и распространение ложной информации в отношении добровольцев. Предусмотрена повышенная ответственность в отношении террористов, диверсантов, изменников Родины. Обеспечена возможность оперативной блокировки запрещенного контента в интернете – призывов к терроризму, экстремизму, сбору средств для поддержки ВСУ.

В заключение Андрей Турчак напомнил, что на прошлой неделе прошло заседание Программной комиссии под председательством Дмитрия Медведева. Его темой стало финансовое обеспечение реализации мероприятий народной программы в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов.

«За период весенней сессии принято 500 законов, из них 27%, 136 законов, – социально ориентированные, а 334 закона, 68%, – прямого действия. Основным приоритетом в работе конечно же были законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Другим не менее важным направлением работы стало формирование единого правового поля в новых субъектах РФ. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области планомерно становятся полноценной частью России. На 16 тысяч нелегитимных санкций Государственная Дума приняла 192 антисанкционных закона и более 300 мер поддержки, реализованных в рамках совместной деятельности с правительством РФ. Осенняя сессия начнется 5 сентября», – рассказал первый заместитель председателя комитета по обороне, член фракции «Единой России» от Рязанской области Андрей Красов.