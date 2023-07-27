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НовостиОбщество27 июля 2023 9:14

Контрольно-счетную палату Рязани возглавил 33-летний Павел Панин

Главный городской аудитор планирует расширить штатную численность ведомства
Источник:kp.ru
Павла Панина утвердили на пост председателя контрольно-счетной палаты Рязани.

Павла Панина утвердили на пост председателя контрольно-счетной палаты Рязани.

27 июля председателем контрольно-счетной палаты Рязани стал 33-летний Павел Панин. За кандидатуру главы ведомства проголосовали городские депутаты.

По словам новоиспеченного председателя, первоочередной и важнейшей задачей для него является – создание отраслевых отделов по проверкам. Кроме того, Панин планирует расширить количество сотрудников контрольно-счетной палаты.

«Насколько мне известно, там штатная численность 15 человек, и не менялась она уже много лет, а объемы по контролю, в том числе по объектам проверок – существенно увеличилось».

Между тем главный городской аудитор отметил, что возможности по контролю у счетной палаты достаточно широкие.