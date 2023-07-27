Не только могила участника СВО сгорела в Михайловском районе

В Михайловском районе на кладбище сгорела не только могила участника СВО.

На кладбище в селе Маково Михайловского района рязанской области сгорела не только могила Александра Воякина, погибшего во время СВО в Херсонской области. Об этом tg-каналу «Осторожно, новости» сообщила местная жительница, которая уверена, что загорелась могила точно не от лампады.

По ее словам, в старой части кладбища она заметила черный дым, но особого значения этому не придала, и только позже узнала, что сгорела могила еще одного покойного.

26 июля стало известно, что на сельском кладбище сгорела могила воина-десантника Александра Воякина. Районные власти оперативно привели в порядок захоронение, а полиция назвала предварительную причину возгорания – неосторожное обращение с огнем при использовании лампады.