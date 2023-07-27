Александр Пиваев возглавит следственное управление рязанского УМВД

Александр Пиваев скоро возглавит следственное управление рязанского УМВД.

Начальником следственного управления УМВД России по Рязанской области станет подполковник Александр Пиваев, утверждает «Новая». В настоящее время Пиваев возглавляет ОМВД по Железнодорожному району Рязани, куда перешел из межмуниципального отдела МВД России «Скопинский». Там он также руководил отделом.

Прежний начальник регионального СУ УМВД Антон Решетов якобы покинул должность еще в марте (по утверждению издания), но еще в апреле он в качестве руководителя следственного управления отмечал профессиональный праздник.

«Документы по Пиваеву уже на согласовании», – сообщил источник журналистам.