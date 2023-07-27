Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 6:15

Александр Пиваев возглавит следственное управление рязанского УМВД

В настоящее время будущий главный следователь системы УМВД руководит районным отделом полиции
Источник:kp.ru
Александр Пиваев скоро возглавит следственное управление рязанского УМВД.

Александр Пиваев скоро возглавит следственное управление рязанского УМВД.

Начальником следственного управления УМВД России по Рязанской области станет подполковник Александр Пиваев, утверждает «Новая». В настоящее время Пиваев возглавляет ОМВД по Железнодорожному району Рязани, куда перешел из межмуниципального отдела МВД России «Скопинский». Там он также руководил отделом.

Прежний начальник регионального СУ УМВД Антон Решетов якобы покинул должность еще в марте (по утверждению издания), но еще в апреле он в качестве руководителя следственного управления отмечал профессиональный праздник.

«Документы по Пиваеву уже на согласовании», – сообщил источник журналистам.