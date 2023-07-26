27-30 июля в Рязани впервые пройдет фестиваль «Русская опера»

«Хованщина» в постановке МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. Фото: Сергей РОДИОНОВ.

В Рязани с 27 по 30 июля впервые пройдет Международный музыкальный фестиваль «Русская опера». Площадкой и декорациями оперных постановок и концертов станет территория Рязанского Кремля.

Для зрителей фестиваля выступят солисты Большого театра России, Рязанский Губернаторский камерный оркестр и другие легендарные коллективы ведущих академических театров России.

Главными показами станет опера «Хованщина» Мусоргского в постановке МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко и премьера оперы «Алеко» Рахманинова.

Кроме того, в программу вошли произведения «Всенощная» и «Литургия» Рахманинова, лекции о музыке и опере, камерные концерты, поэтические чтения и костюмированное шоу.

Афиша фестиваля "Русская опера".

27 июля в 19:00 состоится концерт-открытие в Рязанском Кремле.

Премьерный показ оперы «Алеко» запланирован на 28 июля в 19:00, а спектакль «Хованщина» зрители увидят 30 июля в 19:00.

Посетить фестиваль может любой желающий. Вход свободный.