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НовостиПроисшествия26 июля 2023 14:36

Могила рязанского бойца СВО сгорела из-за оставленной лампады

Полиция выяснила причину возгорания венков на месте захоронения воина-десантника Александра Воякина
Источник:kp.ru
Могила рязанского бойца СВО сгорела в Михайловском районе из-за оставленной лампады.

Могила рязанского бойца СВО сгорела в Михайловском районе из-за оставленной лампады.

Полиция оперативно выяснила обстоятельства, при которых на сельском кладбище в селе Маково Михайловского района сгорела могила Александра Воякина – бойца, погибшего в зоне СВО.

Во время проведенной проверки полицейские установили, что венки на месте захоронения воина загорелись от неосторожного обращения с огнем при использовании лампады.

«Признаков умышленно совершенного правонарушения не обнаружено», - говорится в сообщении УМВД России по Рязанской области.

Между тем районные власти уже полностью восстановили захоронение (читать подробнее с фото).