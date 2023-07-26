Могила рязанского бойца СВО сгорела из-за оставленной лампады

Могила рязанского бойца СВО сгорела в Михайловском районе из-за оставленной лампады.

Полиция оперативно выяснила обстоятельства, при которых на сельском кладбище в селе Маково Михайловского района сгорела могила Александра Воякина – бойца, погибшего в зоне СВО.

Во время проведенной проверки полицейские установили, что венки на месте захоронения воина загорелись от неосторожного обращения с огнем при использовании лампады.

«Признаков умышленно совершенного правонарушения не обнаружено», - говорится в сообщении УМВД России по Рязанской области.

Между тем районные власти уже полностью восстановили захоронение (читать подробнее с фото).