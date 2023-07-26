Сожженную могилу рязанского бойца, погибшего в СВО, привели в порядок

Могилу Александра Воякина восстановили.

Утром 26 июля могилу Александра Воякина, погибшего в июне 2023 года в Херсонской области в ходе СВО, привели в порядок. Об этом сообщила администрация Михайловского района.

«Сегодня утром мы привели могилу Воякина Александра в порядок. По данному факту родственники подали заявление в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Накануне неизвестные сожгли могилу десантника в селе Маково Михайловского района. Местные жители назвали вандалов «мразями» и «ущербными людьми» (читать подробнее).