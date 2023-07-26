Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 14:27

Сожженную могилу рязанского бойца, погибшего в СВО, привели в порядок

Власти Михайловского района восстановили место захоронения Александра Воякина
Источник:kp.ru
Могилу Александра Воякина восстановили.

Могилу Александра Воякина восстановили.

Утром 26 июля могилу Александра Воякина, погибшего в июне 2023 года в Херсонской области в ходе СВО, привели в порядок. Об этом сообщила администрация Михайловского района.

«Сегодня утром мы привели могилу Воякина Александра в порядок. По данному факту родственники подали заявление в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Накануне неизвестные сожгли могилу десантника в селе Маково Михайловского района. Местные жители назвали вандалов «мразями» и «ущербными людьми» (читать подробнее).