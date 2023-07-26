Неизвестные сожгли могилу рязанского бойца, погибшего в СВО

В Михайловском районе сожгли могилу Александра Воякина, погибшего на СВО.

В селе Маково (Стрелецко - Высельское сельское поселение) Михайловского района неизвестные сожгли могилу воина-десантника, погибшего во время специальной военной операции. Как утверждают местные жители, в этой могиле 26 июня 2023 года похоронили ефрейтора Александра Воякина.

«Мрази… Сожгли могилку Сани Воякина. Бог вас накажет, ущербные люди», - написал анонимный пользователь.

К настоящему времени от официальных лиц района и области комментариев не поступало.

Позже стало известно, что могила сгорела по неосторожности из-за оставленной лампады, но местные власти привели захоронение в порядок.

Известно, что Александр Воякин погиб 21 июня 2023 года в поселке Малая Лепетиха Херсонской области (читать подробнее).