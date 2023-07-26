«С подозрением на отравление парами серы». Проверку по факту ЧП на станции Сасово проводит СК

Задымление вагонов с серой на станции Сасово возникло утром 26 июля.

В результате ЧП в городе Сасово, где горели вагоны с серой, госпитализировали сотрудника железнодорожной станции. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СК РФ.

Ведомство проводит доследственную проверку по факту пожара, который произошел утром 26 июля.

«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», - отметили в СК.

На время ликвидации пожара, напомним, были эвакуированы жители пятиэтажки, расположенной в 50 метрах от вокзала, и сотрудников железнодорожных предприятий. Всего 119 человек. Впоследствии передвижная лаборатория Роспотребнадзора не выявила превышений предельно допустимой концентрации сероводорода и сернистого ангидрида.