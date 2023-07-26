«Я сам ездил в Москву и встречался…» Губернатор Малков рассказал, как выбивал деньги на станции сотовой связи

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, как выбивал деньги в Москве на станции сотовой связи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, как удалось добиться финансирования на строительство в регионе восьми базовых станций сотовой связи.

«На самом деле, конечно, достаточно много времени ушло на переговоры с федеральной минцифрой, чтобы получить это финансирование. Вплоть до того, что я сам ездил в Москву и встречался с министром цифрового развития Максутом Игоревичем Шадаевым. В итоге договорились, соглашения подписали», - сообщил Малков ТКР.

Как отметили в правительстве региона, в 2023 году в Рязанской области установят восемь новых базовых станций, половина из которых за счет федеральных денег.

«Ну а дальше с каждым годом мы будем наращивать количество вводимых базовых станций», - заверил губернатор.

17 июля министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области сообщило, что в регионе в 2022 году установили 12 базовых станций, в 2023 году – уже семь из 25 запланированных.