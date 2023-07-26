На Северной окружной дороге Рязани возобновили движение по ранее перекрытой полосе

Движение по Северной окружной дороге Рязани открыли в обе стороны. Фото: ddro.ru

На участке Северной окружной дороги Рязани, где в 2023 году проходит реконструкция, открыли движение по полосам в обе стороны. Информация об этом начала появляться в соцсетях 26 июля.

Ранее доступна была лишь половина проезжей части - по одной полосе в сторону центра города и в сторону микрорайона Канищево.

Камеры Дирекции дорог Рязанской области, размещенные на объекте, подтверждают: движение по ранее перекрытому участку возобновлено, но работы еще продолжаются.

Полностью реконструкция Северной окружной дороги стоимостью 750 млн рублей должна завершиться до 1 ноября 2023 года. Ранее глава областного минтранса сообщал, что «асфальтобетонные работы по основному ходу» планируется окончить до 30 июля.