В рязанских автобусах заработают кондиционеры. Фото: Администрация Рязани.

В рязанских автобусах заработают кондиционеры. Об этом сообщил руководитель городской администрации Виталий Артёмов на заседании правительства.

После многочисленных жалоб жителей Рязани губернатору Павлу Малкову на духоту в салонах новых автобусов проведена проверка работы систем кондиционирования. Она показала, что все оборудование в исправном состоянии.

Виталий Артёмов подчеркнул, что водители и кондукторы проинструктированы. В скором времени кондиционеры начнут выполнять свою функцию.