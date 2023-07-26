В рязанских автобусах заработают кондиционеры. Фото: Администрация Рязани.
В рязанских автобусах заработают кондиционеры. Об этом сообщил руководитель городской администрации Виталий Артёмов на заседании правительства.
После многочисленных жалоб жителей Рязани губернатору Павлу Малкову на духоту в салонах новых автобусов проведена проверка работы систем кондиционирования. Она показала, что все оборудование в исправном состоянии.
Виталий Артёмов подчеркнул, что водители и кондукторы проинструктированы. В скором времени кондиционеры начнут выполнять свою функцию.