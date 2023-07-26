Рязань и область накроет сильной жарой до +34 на несколько дней

МЧС предупреждает о жаре +34 градуса в Рязанской области до 28 июля.

С 26 по 28 июля на территории Рязанской области ожидается жара +30… +34 градуса. Соответствующее метеопредупреждение выпустило ГУ МЧС России по Рязанской области, опираясь на данные метеорологов.

Если верить прогнозам центра «Фобос», в ближайшие дни в Рязанской области температура воздуха не поднимется вышел 32 градусов (28 июля), а уже в воскресенье, 30 июля, в Рязани похолодает до +19 градусов.

Как бы там ни было, МЧС напомнило, что во время засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох.

«Просим воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем», - говорится в сообщении.