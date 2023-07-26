Заслуги десантников 309 центра специальной парашютной подготовки отметили в Рязани

Основная задача 309 ЦСПП – подготовить десантников к эксплуатации парашютных систем специального назначения, а также подготовить личного состава подразделений спецназа ВС РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Рязанской областной Думы отметили заслуги троих сотрудников 309 центра специальной парашютной подготовки Министерства обороны РФ, наградив их Почетной грамотой.

Речь идет о заместителе начальника центра – начальнике воздушно-десантной службы, майоре Вячеславе Коврыжко, фельдшере медпункта (с транспортабельным гипобарическим барокамерным модулем), прапорщике Иване Фролове и заместителе командира взвода – командире отделения взвода десантного обеспечения, сержанте Дмитрии Гайдерове.

Все трое Почетную грамоту получили за высокий профессионализм, достижения в области патриотического воспитания и в связи с празднованием 60-й годовщины со дня образования 309 центра специальной парашютной подготовки Министерства обороны Российской Федерации.