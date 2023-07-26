Мониторинг воздуха показал сверхнормативное загрязнение у Рязанского кремля. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Стационарный пост наблюдения в районе Рязанского кремля показал сверхнормативное загрязнение воздуха в конце минувшей недели. Причем дважды - в пятницу и воскресенье.

В обоих случаях это был сероводород. 21 июля превышение его предельно допустимой концентрации в 1,026 раза зафиксировало в 16:30.

23 июля тот же пост выявил превышение ПДК сероводорода в 1,3123 раза. Замер производился в 13:00.

Результаты мониторинга минприроды направило в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и горадминистрацию. Ни о каких дальнейших действиях по установлению нарушителей, как и прежде, не сообщается.