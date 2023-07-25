15-летний водитель мотоцикла сбил шестилетнего ребенка в Рязани. Фото: пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Во вторник, 25 июля, 15-летний подросток за рулем мотоцикла сбил шестилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 17.30 рядом с домом №16 по улице Интернациональной. В результате наезда мотоцикла пешеход получил травмы, и ему была оказана медицинская помощь.

Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП и выясняет обстоятельства происшествия.