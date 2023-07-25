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НовостиОбщество25 июля 2023 15:27

В Рязани стартовал Всероссийский чемпионат ФСИН по стрельбе из стрелкового оружия

В соревнованиях участвуют свыше 250 сотрудников ФСИН России
Источник:kp.ru
В Рязани стартовал Всероссийский чемпионат ФСИН по стрельбе из стрелкового оружия. Фото: пресс-служба управления ФСИН по Рязанской области.

В Рязани стартовал Всероссийский чемпионат ФСИН по стрельбе из стрелкового оружия. Фото: пресс-служба управления ФСИН по Рязанской области.

Во вторник, 25 июля, на стрельбище селе Реткино начался Всероссийский Чемпионат ФСИН по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соревнованиях участвуют свыше 250 сотрудников ФСИН России из 38 регионов страны, в том числе, спецназ. При успешном выполнении упражнений, спортсмены могут получить звание мастера спорта.

Участники соревнуются в нескольких огневых дисциплинах: стрельбе из пистолета Макарова и Ярыгина, автомата Калашникова. В состав команд территориальных органов входит пять спортсменов, среди которых обязательно должно быть не менее одной женщины. Образовательные заведения соревнуются отдельно. Самой зрелищной частью соревнований станет упражнение «дуэльная стрельба», когда спортсмену необходимо поразить по шесть падающих мишеней на расстоянии пятнадцати метров для пистолета и пятидесяти метров для автомата.

Завершатся соревнования 28 июля.