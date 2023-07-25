Ипотека для работников бюджета: в Рязани запустили новую льготную программу

Фото: ГК Стройпромсервис.

Этим летом для работников бюджетной сферы Рязанской области стала доступна губернаторская программа, которая позволяет оформить ипотеку на 2 п.п. ниже размера базовой ставки на весь срок кредитования. Минимальная ставка составит 3,4% при стандартных условиях – первоначальном взносе 15% на срок до 30 лет.

На реализацию программы в 2023 году предусмотрено 100 млн рублей. Ее участниками смогут стать работники бюджетной сферы, в том числе организаций созданных и финансируемых за счет бюджетов всех уровней. Приобрести жилье можно только в новостройках.

Сколько удастся сэкономить ежемесячно по новой программе? Сравним выгоду на примере 1-комнатной и 2-комнатной квартиры в новостройке от «Стройпромсервис»:

1-комнатная квартира 37,91 м2 смарт-формата с кухней-гостиной в рамках программы обойдется в 9200 руб/месяц вместо 11454 руб. по стандартной ставке, а платеж за 2-комнатную квартиру площадью 51,85м2 составит 15900 руб. вместо 20046 руб/месяц. Предложение распространяется как по семейной ипотеке, так по госпрограмме и it-ипотеке.

Получить подробную информацию по программе работников бюджетной сферы и записаться на консультацию по квартирам можно по телефону офиса продаж: +7 (4912) 247-000 или оставить заявку на сайте застройщика.

Подписывайтесь на телеграм-канал: https://t.me/sps_62

ГК Стройпромсервис.

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

Реклама. ООО "Специализированный застройщик "Окские просторы". LjN8K97FF