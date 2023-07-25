Сильное задымление в районе нефтезавода в Рязани МЧС объяснило горевшим мусором.

В районе нефтеперерабатывающего завода в Рязани днем 25 июля загорелся мусор. Так прокомментировали в региональном МЧС сильное задымление, о котором ранее КП-Рязань сообщил очевидец.

Информация о возгорании поступила ведомству в 14:07. На месте работали три человека личного состава, одна единица техники.

Как оказалось, дым поднимался не с территории предприятия. Источник возгорания находился между нефтезаводом и близлежащим кладбищем.