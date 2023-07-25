Возгорание замечено в районе нефтезавода в Рязани

Источник сильного задымления заметили рязанцы днем 25 июля в районе нефтеперерабатывающего завода.

Днем 25 июля рязанцы заметили источник сильного задымления в районе нефтеперерабатывающего завода. Видео прислал КП-Рязань подписчик. Съемка велась около 14:30 из бизнес-центра «Олимп», в кадр попала часть территории предприятия со стороны заводоуправления.

«Туда едут пожарные», - рассказал очевидец.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Впоследствии оказалось, что возгорание произошло за пределами предприятия (подробнее).